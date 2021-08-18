Вакцинированным «Спутником V» разрешат отдыхать в Таиланде

Привитым «Спутником V» россиянам разрешат приезжать на курорты Таиланда. Об этом сообщило посольство РФ.

«Национальный комитет [Таиланда] по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение „Спутника V“ в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе „песочниц“ (отдельные туристические районы страны — прим. ред.)», — сообщил сайт дипломатического ведомства.

В посольстве уточнили, что детали и сроки вступления этого решения в силу пока прорабатывают в таиландских профильных ведомствах. Заседание Национального комитета по борьбе с пандемией состоялось 16 августа.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Пхукет может начать принимать российских туристов, которые привились от коронавируса «Спутником V», в ближайшее время. По данным АТОР, на двухнедельный карантин отправлять никого не будут. Тогда представители посольства Таиланда в Москве призвали не торопить события и попросили дождаться официального решения властей страны.