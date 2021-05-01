Таджикские военные открыли огонь по жилым домам

Военные Таджикистана открыли огонь по жилым домам в районе границы. Об этом сообщили киргизские пограничники.

Ранее погранслужба Киргизии заявила о стягивании таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта, сообщило РИА «Новости». По данным ведомства, таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся из-за водозаборного пункта на реке Исфаре. Он быстро перерос в вооруженное противостояние военных. По последним данным, с обеих сторон погибли около 40 человек, порядка 200 получили ранения. В Киргизии сегодня объявлен национальный траур по погибшим.

Власти двух стран договорились о прекращении огня, отводе военной техники, а также начале переговоров по демаркации и делимитации границы. Они должны начаться сегодня. Во второй половине мая президенты Киргизии и Таджикистана должны провести очную встречу в Душанбе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена кризисом в отношениях Киргизии и Таджикистана. По его словам, Владимир Путин выразил готовность стать посредником в урегулировании этого конфликта путем переговоров.