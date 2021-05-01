Киргизские пограничники зафиксировали движение техники со стороны Таджикистана

Таджикистан переводит технику в район границы с Киргизией. Об этом сообщила киргизская пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

«В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники», — цитирует ТАСС сообщение киргизских пограничников.

Вооруженное столкновение началось на границе Киргизии и Таджикистана утром 29 апреля. Причиной стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Граждане Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах, представители киргизской стороны в ответ на это начали их спиливать. После этого представители обеих стран взяли в руки камни, позже к конфликту присоединились и военные.

Обе стороны обвиняют друг друга в том, что они первыми открыли огонь. Со стороны Киргизии и Таджикистана есть жертвы, данные о них и пострадавших разнятся.

Накануне президенты Киргизии и Таджикистана договорились, что 1 мая проведут переговоры по решению конфликтной ситуации. Очная встреча глав государств намечена на середину мая.