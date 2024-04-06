Мир 06 апреля 2024, 18:48 Таджикистан оспорил информацию о вербовке в стране боевиков для Украины МИД Таджикистана осудил заявления о вербовке Украиной наемников в Душанбе Freepik

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МИД Таджикистана назвал не соответствующими действительности заявления о вербовке боевиков посольством Украины в стране. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

По словам официального представителя МИД страны Шохина Самади, это утверждение не имеет под собой никаких оснований.

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Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о действиях посольства Украины в Таджикистане, направленных на вербовку местных жителей для их участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что в нападении на Белгородскую область принимали участие профессиональные наемники из США, Румынии и Франции. Подтверждением этому стали элементы их экипировки, личные вещи, документы и оружие.