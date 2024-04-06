Спецоперация 06 апреля 2024, 17:51 Военкор показал смерть американца во время атаки на Белгородскую область Военкор Поддубный: в атаке на Белгородчину участвовали американцы Unsplash

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В атаке на Белгородскую область принимали участие боевики из Соединенных Штатов. Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале разместил ролик, снятый бойцами ВСУ, которые пытались прорваться на Белгородчину.

«Противник пытался представить свою операцию как атаки, которые организованы „вырусями“, но на самом деле <…> отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов», — сказал он.

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По словам Поддубного, специалисты досматривают уничтоженные подразделения противника около государственной границы под Белгородом. На позициях нашли части экипировки, личных вещей, документов и оружия.

«На наши дома нападает русофобское отребье со всего мира», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским дроном на поселок Задорожный Краснояружского района. Удар беспилотника повредил линию электропередачи.