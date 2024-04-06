06 апреля 2024, 17:51
Военкор показал смерть американца во время атаки на Белгородскую область
Военкор Поддубный: в атаке на Белгородчину участвовали американцы
В атаке на Белгородскую область принимали участие боевики из Соединенных Штатов. Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале разместил ролик, снятый бойцами ВСУ, которые пытались прорваться на Белгородчину.
«Противник пытался представить свою операцию как атаки, которые организованы „вырусями“, но на самом деле <…> отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов», — сказал он.
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По словам Поддубного, специалисты досматривают уничтоженные подразделения противника около государственной границы под Белгородом. На позициях нашли части экипировки, личных вещей, документов и оружия.
«На наши дома нападает русофобское отребье со всего мира», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским дроном на поселок Задорожный Краснояружского района. Удар беспилотника повредил линию электропередачи.
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