Сыну противника Лукашенко предъявили обвинение

Сыну кандидата в президенты Белоруссии Эдуарду Бабарико предъявили обвинение. Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико.

Это решение будут обжаловать, написали в Twitter в следующем посте.

Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико вынесли обвинение накануне, против него открыто уголовное дело о финансовых махинациях.

Ранее стало известно, что задержаны еще 15 бывших и нынешних руководителей учреждения.

Сам Бабарико и его окружение уверены, что дело сфабриковано, а его хотят выставить жуликом, чтобы не было возможности баллотироваться в президенты Белоруссии.

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить Бабарико, так как в этом деле не соблюдаются принципы верховенства закона. Власти Белоруссии заявили, что уголовное дело никак не связано с политическими планами экс-главы банка.

Виктора Бабарико задержали за сутки до финального срока сдачи подписей, собранных за его выдвижение.