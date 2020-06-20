Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Одному из кандидатов на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Он уже несколько дней находится в СИЗО КГБ страны.

Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский. Он уточнил, что обвинение предъявлено по делу Белгазпромбанка, однако статью не уточнил.

Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя Дмитрий Лаевский.

Несколько дней назад в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Им на протяжении 20 лет руководил Виктор Бабарико, который сейчас выставил свою кандидатуру на пост президента страны. Комитет государственного контроля заявил, что на бабе финансового учреждения работала преступная группа, которая незаконно уводила деньги за рубеж.

В результате Виктора Бабарико и его сына Эдуарда отправили в СИЗО КГБ. Вместе с ними задержали около 20 человек по этому делу, некоторые уже начали сотрудничать со следствием.

Ранее Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер. Он уверен — события развиваются именно так из-за предвыборной кампании, которая идет в Белоруссии. Глава госконтроля Иван Тертель опроверг это предположение. Он подчеркнул, что выборы президента, которые назначены на 9 августа, никак не связаны с делом против топ-менеджеров Белпромбанка.