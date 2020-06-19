ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

По данным RT, в сообщении требуется «гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката».

Ранее Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали по подозрению в организации преступной деятельности.