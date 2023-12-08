Мир 08 декабря 2023, 07:11 Сыну Байдена предъявили девять обвинений по налоговому делу Спецпрокурор предъявил Хантеру Байдену 9 обвинений в неуплате налогов Unsplash

Читать 360tv в

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинение по девяти пунктам. Его уличили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 годы, сообщило РИА «Новости».

Обвинительное заключение вынес спецпрокурор Дэвид Вайс, судебный иск занял 56 страниц. Он обвинил Хантера Байдена не только в игнорировании законов и неуплате налогов, но и подаче поддельной декларации.

Реклама

«Вместо того, чтобы платить налоги, обвиняемый потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни. <…> Тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины», — заявил спецпрокурор.

По версии следствия, сын президента в течение четырех дет участвовал в преступной схеме уклонения от налогов и не внес в казну не меньше 1,4 миллиона долларов. За 2018 год Хантер Байден подал ложную декларацию.

Обвиняемый пытался пойти на сделку со следствием, но ее отклонили. Тогда его обвиняли в неуплате более 100 тысяч долларов налогов за 2017 и 2018 годы.