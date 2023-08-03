Деньги 03 августа 2023, 10:13 Сын президента США заработал 4,4 млн долларов, не выходя из «безостановочного загула» Bloomberg: Хантер Байден в 2017 и 2018 годах заработал свыше 4,4 млн долларов Википедия

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Несмотря на скандалы, алкоголизм, наркоманию и огромные расходы, сын президента США Хантер Байден заработал в 2017 и 2018 годах свыше 4,4 миллиона долларов. Одним из источников его дохода стала украинская энергетическая компания Burisma Holdings, выяснило агентство Bloomberg.

Суммы и источники доходов сына политика всплыли во время расследования уголовного дела о неуплате налогов. В руки журналистов попал проект несостоявшейся сделки Хантера Байдена со следствием. Он начал употреблять тяжелые наркотики и алкоголь весной 2016 года, и следующие два года провел под их действием, но продолжил зарабатывать и игнорировать обязанность платить подоходный налог.

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«В документах цитируются собственные мемуары Хантера Байдена, в которых он описывает „весну и лето безостановочного загула“ в 2018 году», — сообщило агентство.

В 2017 году на его счета поступило более 2,3 миллиона долларов, в том числе около миллиона от китайского конгломерата и 500 тысяч — от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Еще через год Хантер Байден получил свыше 2,1 миллиона долларов. Среди источников дохода сына американского президента — инвестиционная компания в Китае, международная юридическая фирма, бизнес в Румынии и другие активы.

Бухгалтер регулярно предупреждал своего клиента о необходимости заполнить декларацию и оплатить налоги, но тот игнорировал его письма и продолжал транжирить деньги. К маю 2019 года он потратил сумму, отложенную на взносы, на погашение кредитных карт, покупку машины Porsche, расходы на детей и снятие наличных.

Хантер Байден не перевел в федеральную казну до 1,5 миллиона долларов налогов, сообщили «Известия». Его сделка со следствием по этому делу сорвалась.