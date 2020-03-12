Сын заразившегося коронавирусом голливудского актера успокоил фанатов

Сын Тома Хэнкса Чет записал специальное видеообращение для поклонников актера. Он уверил их, что ситуация находится под контролем и его мама с папой остаются под наблюдением врачей.

По словам Чета, у родителей нет серьезных симптомов заболевания. «Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться», — заявил Хэнкс-младший в Instagram.

Он поблагодарил всех неравнодушных за внимание и добрые пожелания его семье.

«Но я думаю, что все будет хорошо», — заключил Чет.

Ранее Том Хэнкс сам объявил о том, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Хэнкс снимается там в новом фильме. По словам звезды «Форреста Гампа», они с женой почувствовали недомогание. Уилсон к тому же знобило, у нее поднялась температура. После этого пара решила пройти тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Сейчас семья находится на карантине.

Президент США Дональд Трамп тем временем объявил, что из-за коронавируса решил закрыть въезд в США из Европы. Исключение составит только Великобритания.