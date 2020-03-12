Сын заразившегося коронавирусом голливудского актера успокоил фанатов
По словам Чета, у родителей нет серьезных симптомов заболевания. «Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться», — заявил Хэнкс-младший в Instagram.
Он поблагодарил всех неравнодушных за внимание и добрые пожелания его семье.
«Но я думаю, что все будет хорошо», — заключил Чет.
Ранее Том Хэнкс сам объявил о том, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Хэнкс снимается там в новом фильме. По словам звезды «Форреста Гампа», они с женой почувствовали недомогание. Уилсон к тому же знобило, у нее поднялась температура. После этого пара решила пройти тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Сейчас семья находится на карантине.
Президент США Дональд Трамп тем временем объявил, что из-за коронавируса решил закрыть въезд в США из Европы. Исключение составит только Великобритания.