Сын Трампа выпустил футболку с провокационной надписью после ЧП с актером Алеком Болдуином

Дональд Трамп — младший решил пройтись по Алеку Болдуину, который критиковал его отца в бытность президентом США. После ЧП на съемках фильма «Ржавчина» с участием актера на сайте сына экс-главы Американского государства появились в продаже футболки с надписью «Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей».

Болдуин является давним оппонентом семьи Трампов. Он ярый сторонник Демократической партии США. Когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, актер называл его психом и постоянно пародировал в шоу Saturday Night Live.

На прошлой неделе Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемках фильма «Ржавчина». По предварительным данным, в реквизитном оружии оказались боевые патроны. Согласно одной из версий ЧП на площадке, холостой патрон мог сработать неправильно: его осколки разлетелись и попали в Хатчинс и Соузу.

В качестве помощи семье погибшей на работе женщины американцы собрали более 175 тысяч долларов. На призыв поддержать близких Хатчинс откликнулись около двух тысяч жителей США.