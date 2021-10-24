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    24 октября 2021, 21:20

    Для помощи семье убитого оператора «Ржавчины» в США собрали более $175 тысяч

    Американцы собрали более $175 тыс. для помощи семье погибшего на съемках «Ржавчины» оператора Галины Хатчинс

    Ирэна Вороник

    Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках американского вестерна «Ржавчина», составила уже больше $175 тысяч. На призыв помочь семье сотрудницы киноиндустрии откликнулись свыше двух тысяч человек.

    Для помощи семье убитого оператора «Ржавчины» в США собрали более $175 тысяч

    Как отметил ТАСС, некоторые американцы жертвуют близким Хатчинс по несколько тысяч долларов. С погибшим оператором простились в субботу, 23 октября, на одной из центральных площадей города Альбукерке.

    Несчастный случай произошел прямо на съемочной площадке. В работе над фильмом принимал участие голливудский актер Алек Болдуин, который также выступал продюсером киноленты. В его руках оказалось оружие, которое передал ему помощник режиссера — заверив, что оно не заряжено. В результате раздался выстрел, пуля ранила оператора Галину Хатчинс и режиссера вестерна Джоэла Соуса. Хатчинс на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли: женщина скончалась.

    СМИ сообщают, что именно в тот злополучный день за оружие на съемках отвечал временный сотрудник. Утром как минимум шестеро человек объявили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию. Но ему нашли временную замену. Имя этого человека не раскрывается.

    Алек Болдуин сообщил, что сотрудничает с полицией в выяснении обстоятельств трагедии. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений пока никому не предъявлено.