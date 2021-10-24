Для помощи семье убитого оператора «Ржавчины» в США собрали более $175 тысяч

Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках американского вестерна «Ржавчина», составила уже больше $175 тысяч. На призыв помочь семье сотрудницы киноиндустрии откликнулись свыше двух тысяч человек.

Как отметил ТАСС, некоторые американцы жертвуют близким Хатчинс по несколько тысяч долларов. С погибшим оператором простились в субботу, 23 октября, на одной из центральных площадей города Альбукерке.

Несчастный случай произошел прямо на съемочной площадке. В работе над фильмом принимал участие голливудский актер Алек Болдуин, который также выступал продюсером киноленты. В его руках оказалось оружие, которое передал ему помощник режиссера — заверив, что оно не заряжено. В результате раздался выстрел, пуля ранила оператора Галину Хатчинс и режиссера вестерна Джоэла Соуса. Хатчинс на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли: женщина скончалась.

СМИ сообщают, что именно в тот злополучный день за оружие на съемках отвечал временный сотрудник. Утром как минимум шестеро человек объявили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их число вошел реквизитор по оружию. Но ему нашли временную замену. Имя этого человека не раскрывается.

Алек Болдуин сообщил, что сотрудничает с полицией в выяснении обстоятельств трагедии. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений пока никому не предъявлено.