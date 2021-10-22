Алек Болдуин во время съемок случайно убил оператора. Его могут наказать?

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» в США случайно застрелил оператора. По предварительным данным, при выстреле из реквизитного оружия произошла осечка — осколки разлетелись и попали в оператора-постановщика Галину Хатчинс. Она умерла в больнице. Оказался ранен и режиссер фильма Джоэл Соуса. Он сейчас в больнице. Наказание за случившееся вряд ли кто-то понесет.

Убийство на съемках «Ржавчины»

Трагический случай произошел в Нью-Мексико, на ранчо «Бонанза Крик», где только начались съемки «Ржавчины», сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию. На момент гибели оператора съемки шли всего две недели.

В фильме 63-летний Болдуин играл главную роль и выступал продюсером. По предварительным данным, актер выстрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке. Холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Они и попали в двух человек: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соусу.

Съемочная группа тут же позвонила в службу спасения. Хатчинс доставили в больницу при Университете Нью-Мексико на вертолете. Спасти жизнь оператору не удалось.

Соусу же с огнестрельным ранением в область ключицы на машине скорой помощи доставили в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента. Он находится в критическом состоянии.

«Весь актерский состав и съемочная группа полностью опустошены сегодняшней трагедией. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», — отметили в заявлении официального представителя фильма.

Сейчас производство фильма приостановили. На какой срок, пока неизвестно.

Алек Болдуин не виноват в убийстве

Сейчас детективы устанавливают, какой именно тип снаряда был выпущен из реквизитного оружия. Пока никаких обвинений никому не предъявляли. Один из членов съемочной группы рассказал, что при выстреле из реквизитного ружья в руках Болдуина произошла осечка. Однако вины актера в произошедшем нет. Об этом «360» сказал кандидат юридических наук, партнер Московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

«Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании. Наказание должен понести виновный, и, судя по информации, которая есть в СМИ, это не Алек Болдуин», — подчеркнул Добровинский.

Источник: Instagram/halynahutchins

Если злого умысла не выявят, то это можно называть несчастным случаем. Тем не менее один человек погиб, второй — в больнице. Очевидно, что кто-то в этом виноват. И понести наказание может тот, кто отвечал за безопасность на съемочной площадке. Об этом «360» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат.

«С точки зрения российского законодательства они могли бы быть привлечены к ответственности в связи с причинением смерти по неосторожности. В отношении второго эпизода — либо причинение тяжкого вреда по неосторожности, либо халатность», — отметил Розенбалт.

Правда, по его словам, это не первая схожая ситуация в кинематографе. Обычно к ответственности никого так и не привлекали.

Смерть Брэндона Ли во время съемок «Ворона»

Одна из самых знаменитых смертей на съемочной площадке — гибель Брэндона Ли во время съемок экранизации комиксов на тему чести и возмездия «Ворон». Причем ситуация была крайне схожа с тем, что произошло в Нью-Мексико.

Когда снимали сцену, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндона ранили в живот. Стрелял актер Майкл Масси, игравший одного из злодеев. Члены съемочной группы попросту не заметили заглушку, которая застряла в стволе. Патрон был холостым. В итоге заглушка пробила живот Ли и застряла в позвоночнике. Это привело к обширному кровоизлиянию. Знаменитый актер скончался в больнице через 12 часов. Сыну легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли было 28 лет.

Брэндон умер за 17 дней до собственной свадьбы. Он был обручен с Элизой Хаттон. Они должны были пожениться сразу же после окончания съемок, 17 апреля 1993 года, в Мехико. Выход в кино законченного уже после его смерти «Ворона» принес огромный кассовый успех. Картина сделала малоизвестного на тот момент актера культовой фигурой.