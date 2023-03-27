Мир 27 марта 2023, 15:45 Сын красноярского губернатора сбежал из-под ареста в Италии на частном самолете — СМИ La Repubblica: Артем Усс покинул Италию на частном самолете и по поддельным документам Соцсети

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Российский бизнесмен Артем Усс скрылся из-под домашнего ареста в Италии на частном самолете и по поддельным документам. Такую версию выдвинуло итальянское издание La Repubblica.

По данным источника, 23 марта с ноги Усса сняли браслет слежения, по которому полицейские в Милане наблюдали за его местоположением. После этого он на автомобиле с неизвестным водителем добрался до аэропорта, прошел по поддельному паспорту через пункт контроля и сел на частный борт.

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Журналисты предположили, что выбраться Уссу из Италии помогла целая сеть тайных сообщников. Авторы материала отметили, что супруга бизнесмена также прибыла в Россию за несколько дней до его исчезновения.

Артем Усс является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса. Его задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу США, где Усса-младшего заподозрили в отмывании денег, незаконных сделках и нарушении антироссийских санкций.

Адвокат Усса Александр Суржин заявлял, что все обвинения США против его клиента являются предвзятыми.