Мир 23 марта 2023, 23:00 Защита Арема Усса назвала обвинения США против него предвзятыми Адвокат Суржин: обвинения США против Артема Усса носят предвзятый характер Соцсети

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Обвинения США против бизнесмена и сына красноярского губернатора Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру, предвзятые и не аргументированы должным образом. Об этом ТАСС сообщил адвокат команды защиты Александр Суржин.

Адвокат рассказал, что его подзащитный пребывал в стрессе после вердикта первой инстанции об экстрадиции в США. Усс был возмущен несправедливым и предвзятым решением. После встречи с итальянскими адвокатами предприниматель перестал выходить на связь с коллегами и семьей.

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«Однако, как обосновывалось национальной и международной защитой на протяжении всего процесса, обвинения против нашего клиента носят предвзятый характер, они не аргументированы должным образом и построены на косвенных уликах», — рассказал защитник.

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Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 22 марта, сломав свой электронный браслет. Когда полицейские прибыли на место его проживания, Усс уже успел скрыться.