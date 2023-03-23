Мир 23 марта 2023, 18:43 Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Бизнесмен Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии, сломав электронный браслет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Двадцать второго марта он сломал свой электронный браслет и исчез. Об этом сообщило издание La Stampa.

«Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста через 24 часа после того, как Миланский апелляционный суд одобрил его экстрадицию в США», — говорится в материале.

Реклама

Когда полицейские прибыли на место его жительства, Усс уже успел скрыться.

Реклама

Бизнесмена задержали в октябре 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявляет ему обвинения в нарушении санкций США против России, незаконных сделках и отмывании денег. Усс якобы купил у американских производителей через немецкую компанию, совладельцем которой он является, военные технологии, которые используют в самолетах, ракетных системах, радарах и спутниках.

Кроме этого, его обвиняют в незаконном получении находящейся под санкциями венесуэльской нефти.

В издании напомнили, что бизнесмен не признал вины и просил в зале суда передать его России. Ему грозит до 30 лет тюремного заключения.