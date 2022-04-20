Свыше 3 тысяч военных ВСУ сдались в плен в Донбассе с начала спецоперации

С начала российской спецоперации на Украине, с 24 февраля, в Донецкой и Луганской народных республиках в плен сдались более трех тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сейчас в целом, если учитывать по двум республикам, объективно набирается более трех тысяч военнопленных», — процитировал Безсонова ТАСС.

Первый заместитель руководителя Мининформации Донецкой Народной Республики напомнил, что накануне в плен сдались еще пятеро украинских военных, вышедших с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Безсонов отметил, что в данном случае сработали листовки с призывами сложить оружие, которые представители Народной милиции ДНР разбрасывают над комбинатом с помощью специальных агитснарядов.

Ранее раненые морпехи ВСУ, находящиеся в госпитале, признались, что удивлены хорошим обращением российских военных и медиков. К пленным украинским военнослужащим «относятся как к людям», их хорошо кормят, им оказывают квалифицированную врачебную помощь.