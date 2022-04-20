Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и вышли с «Азовстали»

Пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и покинули территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция ДНР.

О предложении сдаться и выйти к защитникам Донецкой Народной Республики военные ВСУ узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя. Руководство Российской Федерации гарантировало всем сдавшимся сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Россия открыла гуманитарный коридор для сдавшихся украинских военнослужащих на «Азовстали» накануне днем. Решение было принято с учетом «катастрофического положения, сложившегося на металлургическом комбинате», а также из гуманных соображений. Рядом с комбинатом развернули три гуманитарные колонны, в составе каждой были по 30 автобусов и автомобилей и по 10 машин скорой помощи.

К военным ДНР с территории «Азовстали» вышли 120 мирных жителей, которые прятались в подвалах возле предприятия.