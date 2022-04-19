«Относятся как к людям». Раненые морпехи ВСУ удивились хорошему обращению военных и врачей РФ

Раненые морпехи ВСУ удивились адекватному отношению военных и медиков России. Пленные, находящиеся в госпитале, признались, что ожидали избиений и обращений вроде «эй, вэсэушник, иди сюда», но получили трехразовое питание и полноценную медицинскую помощь.

«Нас приняли именно российские военнослужащие. У меня было тяжелое ранение по ногам. Когда подошли, они всю первую медицинскую помощь дали мне и всем ребятам, которые были со мной. Благодаря их действиям пять человек были спасены», — рассказал военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Подаванский.

Его и остальных привезли в госпиталь. Когда на следующий день Юрий проснулся, хирург показал ему пулю, которую из него достал, и сказал: «Парень будет жить».

«Кормят хорошо, обращение очень хорошее. Нет такого: вэсэушник, иди сюда. Ты ничем не отличаешься», — поделился морпех и порекомендовал сослуживцам сдаваться, отметив, что «оно того не стоит».

Благодарность, а не страх

Матрос той же бригады Юрий Андриенко рассказал, что «подорвался на своей же растяжке» и пролежал два дня. Его нашли ополченцы и привезли в госпиталь.

«Я был в шоке: отношение как к обычным людям, я не ожидал. Еще раз хочу поблагодарить врачей. Сколько нам говорили, что нас будут тут избивать, но вообще такого не было. И кормежка трехразовая, и все медицинские процедуры. Спасибо всем, кто помогал мне», — произнес Андриенко.

Днем 29 апреля ВС РФ ввели режим полной тишины для вывода боевиков и иностранных наемников с территории «Азовстали» в Мариуполе. Был введен режим полной тишины, прекращены любые боевые действия. Подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние.

Гуманитарные колонны развернули на трех направлениях: с западного направления — на улице Шевченко, с восточного — на проспекте Победы, с северного направления — на улице Таганрогской, доложил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В составе каждой колонны — по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. На всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, пункты питания и оказания первичной медпомощи.

Мизинцев опроверг информацию украинских СМИ о том, что на территории «Азовстали» находится большое количество мирных жителей. Он призвал власти Украины принять меры, если там все же окажется кто-то из гражданского населения, и вывести людей по гумкоридорам.