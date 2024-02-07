Мир 07 февраля 2024, 11:35 Свыше 200 тысяч мощных кибератак на российские объекты совершили за год Совбез: более 200 тысяч кибератак совершили на инфраструктуру РФ в 2023-м Silas Stein/dpa/globallookpress

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На информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч мощных кибератак. Об этом рассказал начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров, написало РИА «Новости».

«Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния», — заявил Петров.

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Только в 2023 году ресурсы России подверглись 200 тысячам наиболее опасных компьютерных атак. В основном их организовывают иностранные спецслужбы с привлечением международных преступных сообществ, писали «Известия».

Большинство особо мощных атак направляли на объекты государственного управления, а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Но нарушения функционирования российских информационных ресурсов удалось избежать.

Ранее домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, но не получил серьезного ущерба. Портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за манипуляций за пределами России.