Важное 25 декабря 2023, 12:10 Иностранные спецслужбы уличили в постоянных попытках кибератак в России в 2023 году СБ: спецслужбы за рубежом постоянно совершали кибератаки на ресурсы РФ в 2023-м Unsplash

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В течение 2023 года иностранные спецслужбы постоянно предпринимали попытки кибератак на российские объекты информационной инфраструктуры. Об этом заявили на заседании участники межведомственной комиссии Совбеза РФ.

Они уточнили, что спецслужбы взаимодействовали с частными структурами и международными преступными сообществами.

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Участники комиссии подчеркнули, что благодаря мерам, принятым уполномоченными государственными органами и организациями, нарушения функционирования российских информационных ресурсов удалось избежать. Отмечается, что комиссия разработала комплекс мероприятий по укреплению информационной безопасности страны.

В начале декабря специализирующееся на кибератаках украинское подразделение ВСУ — ЦИПСо — начал массово выманивать номера карт у родственников военных и мобилизованных в чатах Telegram и на российских сайтах.