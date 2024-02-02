02 февраля 2024, 18:16
Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки
DDoS-атаки не нанесли ущерба сайту правительства Калининградской области
Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, но не получил серьезного ущерба. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
«Да, это правда. Когда специалисты Минцифры справятся с этим вопросом, тогда все и заработает», — сказал он.
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Лысков отметил, что какой-то серьезный ущерб ресурс не получил.
«Просто был перегружен, его временно отключили», — добавил пресс-секретарь главы области.
РИА «Новости» сообщало, что в пятницу портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за хакерских атак из-за пределов России.
В ноябре 2023 гола комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности сообщала, что зарубежные преступные группировки начали активнее проводить атаки на отечественные информационные ресурсы. Главными заказчиками хакерских взломов назвали иностранные спецслужбы.
Россия
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Калининград
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