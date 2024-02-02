Эксклюзив 02 февраля 2024, 18:16 Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки DDoS-атаки не нанесли ущерба сайту правительства Калининградской области Unsplash

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Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, но не получил серьезного ущерба. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

«Да, это правда. Когда специалисты Минцифры справятся с этим вопросом, тогда все и заработает», — сказал он.

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Лысков отметил, что какой-то серьезный ущерб ресурс не получил.

«Просто был перегружен, его временно отключили», — добавил пресс-секретарь главы области.

РИА «Новости» сообщало, что в пятницу портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за хакерских атак из-за пределов России.

В ноябре 2023 гола комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности сообщала, что зарубежные преступные группировки начали активнее проводить атаки на отечественные информационные ресурсы. Главными заказчиками хакерских взломов назвали иностранные спецслужбы.