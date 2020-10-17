«Своя повестка дня»: Пушков оценил слова Эрдогана о Крыме

«Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком „союзе“ речь и близко идти не может», — прокомментировал Пушков заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне турецкий лидер принял участие в пресс-конференции вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эрдоган заявил, что Турция «будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, крымских татар и не признает аннексию Крыма». Зеленский поблагодарил его за готовность принять участие в проекте по возвращению полуострова в состав Украины.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что подобные заявления нужны турецкому президенту, чтобы поднять свой вес в отношениях с Россией. Всем понятно, кто такой Эрдоган, и его слова никак не повлияют на факт, что Крым — это российская территория.