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    17 октября 2020, 08:03

    «Своя повестка дня»: Пушков оценил слова Эрдогана о Крыме

    Андрей Иванов

    Турция постоянно твердит об «аннексии» Крыма Россией. Эрдоган преследует собственные цели, поэтому о каком-то союзе Москвы и Анкары говорить нельзя. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.
    «Своя повестка дня»: Пушков оценил слова Эрдогана о Крыме

    «Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком „союзе“ речь и близко идти не может», — прокомментировал Пушков заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Накануне турецкий лидер принял участие в пресс-конференции вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эрдоган заявил, что Турция «будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, крымских татар и не признает аннексию Крыма». Зеленский поблагодарил его за готовность принять участие в проекте по возвращению полуострова в состав Украины.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что подобные заявления нужны турецкому президенту, чтобы поднять свой вес в отношениях с Россией. Всем понятно, кто такой Эрдоган, и его слова никак не повлияют на факт, что Крым — это российская территория.