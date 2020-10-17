В Госдуме оценили слова Эрдогана о Крыме

Заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, говорят о его «надежности» как партнера России. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эта позиция Эрдогана нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не несет нам никакой угрозы. Именно такая позиция характеризует Эрдогана как надежного или ненадежного партнера для нас. Мы понимаем, кто он такой», — сказал Чепа в разговоре с РИА «Новости».

Также парламентарий отметил, что подобные заявления никак не могут повлиять на тот факт, что Крым является частью России, добавляет RT.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины. Глава Турции также заметил, что Анкара не признает «аннексию» полуострова и вместе с Украиной будет «поддерживать крымских татар».

Ранее директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко отметил, что Турция поддерживает крымско-татарский Меджлис, потому что у нее есть планы на полуостров.

Крым вошел в состав в России в марте 2014 года, после проведения на полуострове референдума. Большинство жителей региона поддержали переход в РФ.