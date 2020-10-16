Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом президент Турции на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

Президент Турции также заметил, что Анкара не признает «аннексию» полуострова и вместе с Украиной будет «поддерживать крымских татар».

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил турецкого коллегу за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа». Этот проект на возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко уверен, что Турция поддерживает крымско-татарский Меджлис, потому что у нее есть планы на полуостров. По его словам, если Крым вернется Украине, это будет выгодно для Турции. Там нужно будет развивать автономию крымских татар, и Турция сможет принять в этом участие.