Мир 15 марта 2023, 08:22 Свободу вероисповедания на Украине назвали заложницей бандитов Захарова заявила о нахождении свободы вероисповедования в заложниках на Украине Pxhere

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Свобода вероисповедания на Украине попала в заложники преступного киевского режима. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинский режим без смущения озвучил преступную логику: свобода вероисповедания попала в заложники в руки бандитов на Банковой улице», — написала она.

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Таким образом Захарова прокомментировал высказывание министра культуры Украины Александра Ткаченко, предложившего монахам Украинской православной церкви не покидать Киевско-Печерскую лавру, если они согласятся добровольно перейти в Православную церковь Украины.

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Ткаченко также отметил, что правоохранительные органы «простимулируют» появление такого желания.

Киевско-Печерская лавра стала местом противостояния украинских властей и священников УПЦ. Давление на священников началось еще осенью 2022 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и ООН не допустить выселения монахов из Киевско-Печерской лавры.