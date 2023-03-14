Мир 14 марта 2023, 18:26 Лавров призвал ООН и ОБСЕ не допустить нарушения прав православных верующих на Украине Глава МИД Лавров призвал ООН и ОБСЕ не дать выселить монахов из Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал потребовать от киевских властей прекратить репрессии и произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи с призывом дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

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«Министр иностранных дел России призвал международных руководителей <…> потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви», — уточнили в ведомстве.

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Власти Украины предписали УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Монахи отказались уходить.