14 марта 2023, 18:26
Лавров призвал ООН и ОБСЕ не допустить нарушения прав православных верующих на Украине
Глава МИД Лавров призвал ООН и ОБСЕ не дать выселить монахов из Киево-Печерской лавры
Глава МИД России Сергей Лавров призвал потребовать от киевских властей прекратить репрессии и произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи с призывом дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
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«Министр иностранных дел России призвал международных руководителей <…> потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви», — уточнили в ведомстве.
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Власти Украины предписали УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Монахи отказались уходить.
Сергей Лавров
Киев
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