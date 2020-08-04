Связь между выборами президента и военными сборами опровергли в Белоруссии

Военные сборы начнутся на севере Белоруссии 11 августа. Они никак не связаны с выборами президента, которые состоятся в республике 9 августа. Военнообязанных постоянно призывают на плановые сборы в течение года.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Министерства обороны Белоруссии Натальи Гаврусик.

Она отметила, что повестка не означает призыв на сборы. Военкоматы могут уточнять актуальность данных военнообязанных. Это обычная для них работа.

Ранее в СМИ появились сообщения о военной технике, которую начали стягивать на север Белоруссии, к границам с Россией и Латвией. Гаврусик заявила, что речь идет о подготовке к военным сборам, которые начнутся в Витебской области 11 августа.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Нынешний глава республики примет участие в гонке за президентское кресло уже в шестой раз. Избирательная кампания в этом году связана с протестами оппозиции. Лукашенко ранее заявил, что не хочет привлекать армию для наведения порядка в стране, однако «всякое может случиться».