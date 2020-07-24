Лукашенко допустил привлечение армии для наведения порядка в Белоруссии

Лукашенко не хотел бы привлекать военных к наведению порядка в Белоруссии, однако «всякое может случиться». В качестве примера он привел ситуацию в США, где бойцы Нацгвардии помогают полицейским в борьбе с массовыми беспорядками.

«Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США», — приводит БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Он уверен, что в Белоруссии нет «майданутых», но зато есть бандиты и профессиональные военные, которых могут подтянуть со стороны, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, именно так начинались войны в Ливии, Ираке и Сирии.

В Белоруссии перед президентскими выборами сейчас проходят акции протеста в поддержку оппозиционеров, которые не будут принимать участие в гонке за кресло руководителя республики.

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что граждане выходят на акции протеста по указке специально обученных людей. По ее словам, эти демонстрации не имеют ничего общего с реальной реакцией общества.