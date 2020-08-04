СМИ написали о стягивании войск к российско-белорусской границе. Дело оказалось в плановых сборах

Недавно СМИ задавались вопросом, почему военная техника появилась у российско-белорусских границ. Минобороны Белоруссии наконец дало ответ на этот вопрос. На севере республики, где страна граничит с Латвией и Россией, 11 августа стартуют плановые военные сборы.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно», — заявила ТАСС официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

По ее словам, военнообязанные постоянно приезжают на сборы, которые проходят в разное время года. Исключением не стал и август.

«В Витебской области они начнутся 11 августа», — отметила она.

Портал New Inform написал, что жители восточной части Белоруссии с 29 июля стали говорить о передвижении военной техники у границ с РФ. «Военное обозрение» со ссылкой на Defence Blog уточнило, что колонну БТР 3 августа заметили на обочине трассы М1, которая связывает Россию и Польшу. Очевидцы происходящего у М1 рассказывали, что машины стояли по направлению к России.

В последнее время отношения между РФ и Белоруссией накалились. Ранее под Минском задержали 33 россиян, которые якобы причастны к ЧВК «Вагнер» и были направлены в страну для планирования массовых беспорядков. Позже их арестовали.