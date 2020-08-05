«На данный момент не располагаем информацией относительно точного количества погибших и раненых. Посольство и консульский отдел отслеживают ситуацию с россиянами, пока на данный момент мы не располагаем сведениями о российских гражданах», — приводит агентство слова сотрудника посольства.

Мощнейший взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в порту Бейрута. Ударная волна разрушила множество зданий в городе. Секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана сообщил, что жертвами взрыва стали более ста человек. По предварительным данным, ранения получили около четырех тысяч человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун во время экстренного заседания правительства 5 августа.

Ливанские власти считают, что в порту взорвалось около 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, которая с нарушениями хранилась на складе в течение шести лет. В Ливане объявили трехдневный траур.