Количество жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек

«Мы располагаем данными о более чем четырех тысячах раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», — сказал Катана телеканалу LBCI.

Он добавил, что специалистам продолжают звонить, говоря о погибших и пострадавших. Некоторые граждане оказались заблокированы под завалами разрушенных и полуразрушенных зданий. Спасатели пока еще не смогли добраться до этих людей. Катана попросил ливанские власти как можно быстрее доставлять раненых в больницы за пределами города, так как местные межучреждения уже переполнены.

Ранее президент Ливана Мишель Аун сообщал, что во время взрыва погибли 78 человек, более четырех тысяч жителей получили различные травмы. Кроме того, он заявил, что в городе необходимо ввести режим чрезвычайного положения.

Жители Бейрута услышали мощный взрыв 4 августа. Предварительно удалось выяснить, что в порту сдетонаровали порядка 2,7 тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Ее шесть лет хранили на складе. Из-за взрыва обрушились многие здания, а на улицах организовали полевые госпитали для пострадавших. Правительство страны объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.