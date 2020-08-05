Число погибших во время взрыва в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

Глава Ливана созвал экстренное заседание правительства 5 августа, во время которого заявил, что при взрыве в порту Бейрута погибли 78 человек и что в городе необходимо ввести режим чрезвычайного положения. Около четырех тысяч жителей и гостей ливанской столицы получили ранения.

Власти Ливана ожидают, что жертв будет еще больше: спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находят живых и мертвых людей.

Мощнейший взрыв прогремел 4 августа в порту Бейрута. По предварительным данным, сдетонировали около 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту в течение шести лет, пишет «Газета.ru».

Взрыв превратил большую часть города в руины. В Ливане объявили трехдневный траур. После ЧП Мишель Аун собрал Высший оборонный совет страны. Чтобы экстренно помочь пострадавшим на улицах города планируют развернуть полевые госпитали.