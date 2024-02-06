Мир 06 февраля 2024, 05:32 Сунак рассказал, что будет делать Британия в случае удара России Премьер Британии Сунак заявил, что страна готова отразить российский удар Global Look Press / Li Ying / XinHua

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Великобритания отразит «нападение» со стороны РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, его слова передало издание The Telegraph.

«Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», — заявил он.

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Так политик ответил на вопрос, готова ли Британия защищаться, если Россия решит направить «орудия» на королевство. Сунак отметил, что государство стало больше вкладывать инвестиций в оборонное производство, ведь обстановка в мире становится более опасной.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Германия и Украина могут заключить соглашение о гарантиях безопасности. Ранее такой документ украинский президент Владимир Зеленский подписал с Риши Сунаком. Контракт подразумевает поддержку украинской стороны в вопросах обороны. Обязательства Британии по соглашению будут действовать до присоединения страны в НАТО.