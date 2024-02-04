Мир 04 февраля 2024, 00:05 Германия и Украина заключат договор о безопасности FAZ: Германия подпишет договор о безопасности с Украиной 16 февраля Freepik

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Власти Германии и Украины могут заключить договор о двусторонних гарантиях в области безопасности. Это произойдет в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В правительственных кругах Берлина заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», — указали в сообщении.

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По словам вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, проект соглашения уже подготовили. Сейчас осталось только до конца согласовать текст документа.

Кабмин ФРГ эту информацию не подтвердил, но напомнил о недавнем телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого они обсудили эту тему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак подписали договор о безопасности. В рамках соглашения Великобритания будет поддерживать украинскую сторону в вопросах оборонной сферы.