Мир 26 декабря 2022, 10:14 «Сумасшедший треп». Захватнические планы Украины оценили в Крыму Парламентарий Гемпель: планы Украины захватить Крым обречены РИА «Новости»

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Планы Украины захватить Крым — не более чем «сумасшедший треп», заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он добавил, что эти планы в любом случае провалятся.

«Киевский фашистский режим и его планы обречены. <…> Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан», — заявил парламентарий.

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Гемпель добавил, что властям Украины предстоит ответить за преступные действия и замыслы в отношении Крыма и его жителей.

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Поводом для этих слов стало очередное заявление украинской стороны о намерениях завоевать Крым. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал британским журналистам, что страна хочет вернуть полуостров под свой контроль уже в следующем году и готова сделать для этого «все возможное».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым, но признавал, что это будет непросто.