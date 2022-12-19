Мир 19 декабря 2022, 08:31 Зеленский заявил, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым Президент Украины Зеленский: операция по возврату Крыма «началась в головах людей» РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале операции по «возвращению» Крыма в головах людей. Такое заявление политик сделал в интервью LCI.

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — сказал украинский лидер.

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По словам Зеленского, борьба будет тяжелой и легко полуостров никто не отпустит, но он подчеркнул, что украинцы «полны решимости».

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В пятницу, 16 декабря, стало известно, что США признали «право» Украины на военные операции в Крыму. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. При этом Запад счел опасным стремление Украины вернуть Крым. США и Европа, боясь эскалации, отказываются поставлять Украине артиллерийское оружие большой дальности, которое требуется, чтобы напасть на Крымский полуостров.