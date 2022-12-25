Мир 25 декабря 2022, 12:32 Офис Зеленского собрался вернуть Крым в состав Украины в 2023 году Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о плане вернуть Крым в состав Украины в 2023 году РИА «Новости»

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Власти Украины намерены вернуть полуостров Крым в свой состав в 2023 году. Об этом в беседе с изданием The Guardian заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Для возвращения своей территории мы сделаем все возможное. Понимаем, что это будет напряженная и трудная работа, но наш храбрый и великий народ продолжит сражаться. Уверен, что следующий год станет для нас годом победы», — сказал он.

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Ермак отметил, что «победа» Украины в боевых действиях обязательно включает возвращение Крыма под свою юрисдикцию.

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Также глава офиса президента отметил, что между Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом есть глубокая личная связь.

«Прошедшая встреча в США продемонстрировала, насколько глубоко Байден сопереживает всему, что связано с Украиной. США всегда были лидерами демократии и свободного мира», — добавил Ермак.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного народного референдума. Абсолютное большинство местных жителей поддержало интеграцию с РФ.

Ранее Зеленский заявлял, что украинцы полны решимости вернуть Крым, но отметил, что сделать это будет очень сложно.