Мир 09 февраля 2023, 07:44 Украину уличили в развертывании в посольствах военкоматов для иностранных наемников Сенатор Цеков: украинские посольства служат военкоматами для иностранных наемников

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что украинские посольства служат военкоматами для набора наемников, желающих вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал URA.RU.

«Посольства Украины координируют действия тех наемников, которые формируются на территории этих стран. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев», — заявил он.

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По словам Цекова, через диппредставительства наемники знают куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет все происходить. Они формируют наемнические структуры, подчеркнул сенатор.

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Кроме этого Цеков отметил, что посольства Украины на Западе занимаются и попрошайничеством гуманитарной помощи, средств и вооружения для нужд Киева.

Ранее сенатор прокомментировал желания Японии вернуть Курильские острова. Цеков напомнил, что по Конституции РФ вопросы территориальной принадлежности не являются темой для обсуждения.