Мир 16 апреля 2023, 03:50 Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане Совбез ООН 17 апреля обсудит ситуацию в Судане за закрытыми дверями РИА «Новости»

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Совет безопасности ООН по запросу Великобритании обсудит ситуацию в Судане. Дискуссия будет проходить за закрытыми дверями, уточнил ТАСС.

Консультации по Судану пройдут после обсуждения ситуации в Йемене. В Судане 15 апреля вспыхнули боестолкновения между регулярной армией и силами быстрого реагирования.

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Армия сообщила, что подавляет мятеж со стороны СБР. Силы быстрого реагирования, в свою очередь, заявили о взятии президентского дворца в столице Хартум, аэропорта и воздушной базы на севере страны. Бои с использованием тяжелой техники идут в разных частях столицы.

Сражения развернулись у республиканского дворца, центрального рынка, здания Главного командования ВС Судана и рядом с военными базами. Временно закрыт международный аэропорт, заблокированы мосты через Нил. Есть сообщения о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

В ходе столкновений армии Судана со спецназом на севере города погибли как минимум 25 человек и еще 183 пострадали. Определить, являются погибшие гражданскими или военными, на данный момент невозможно.