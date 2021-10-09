Суд восстановил запрет на аборты в Техасе через 2 дня после отмены

Апелляционный суд США снова временно запретил аборты. Ранее закон был временно отменен — в четверг.

Об этом сообщил телеканал ABC News. Нововведения позволят подавать в суд на тех, кто сделал аборты, а также на врачей, которые их проводили.

Виновные обязаны будут выплатить компенсацию в размере от 10 тысяч долларов.

До этого федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман приостановил действие закона, чтобы установить его законность.

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что американский Минюст намерен изучить все возможности по отмене техасского закона SB8. Ведомство хочет защитить конституционные права женщин на доступ к абортам и услугам в области репродуктивного здоровья.

Также в РПЦ разъяснили, что православным священникам нельзя освящать клиники, где делают аборты, а также ночные клубы и секс-шопы.

Запрет связан с тем, что все эти места, по словам председателя учебного центра РПЦ Максима Козлова, напрямую связаны с грехом. Он добавил, что само по себе освящение является молитвой с окроплением святой водой. Поэтому можно освящать все, что можно использовать во благо.