Минюст США оспорит закон об ограничениях на аборты в Техасе

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что американский Минюст намерен изучить все возможности по отмене техасского закона SB8. Ведомство хочет защитить конституционные права женщин на доступ к абортам и услугам в области репродуктивного здоровья.

Об этом сказано в заявлении чиновника, опубликованном на сайте Минюста США.

«Закон запрещает применение силы или угроз применения силы и физических препятствий, которые причиняют телесные повреждения, запугивают или создают помехи лицам, стремящимся получить или предоставить услуги в области репродуктивного здоровья. Он также запрещает умышленное повреждение имущества учреждения, оказывающего услуги в области репродуктивного здоровья», — подчеркнул Гарленд.

По его словам, министерство юстиции в срочном порядке изучает все возможные варианты, чтобы оспорить принятый в Техасе закон SB8.

Городской совет Портленда на этой неделе рассмотрит чрезвычайную резолюцию о запрете на поездки, товары и услуги исходящие из штата Техас в знак протеста против нового закона штата об абортах. По данным FoxNews, об этом заявил мэр Тед Уилер. По его словам, люди должны иметь право выбирать, вынашивать ли им ребенка. Санкции будут действовать до тех пор, пока штат Техас не отменит свой неконституционный запрет на аборты или он не будет отменен в суде.

Канал также сообщил, что 31 августа, накануне вступления в силу закона о запрете абортов, в Техасе абортарий за 17 часов провел 67 операций. Это означает, что на каждую из них медики потратили 5-7 минут. Операции проводили восемь врачей, пригласившие еще троих коллег из ближайшей клиники.

1 сентября 2021 года в Техасе вступил в силу закон, запрещающий аборты при обнаружении сердцебиения у плода на сроке от шести недель. Избавить от плода нельзя будет даже в том случае, если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста.