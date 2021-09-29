В РПЦ запретили освящать ночные клубы и секс-шопы

В РПЦ разъяснили, что православным священникам нельзя освящать клиники, где делают аборты, а также ночные клубы и секс-шоп. Об этом сообщило РИА «Новости».

Запрет связан с тем, что все эти места, по словам председателя учебного центра РПЦ Максима Козлова, напрямую связаны с грехом.

«Как сказано у преподобного Максима Исповедника, „нет вещей дурных по своей природе, есть вещи, дурные по своему употреблению“. Руководствуясь этим принципом, Русская православная церковь освящает помещения и вещи — главное, чтобы они использовались во благо», — заявил протоиерей.

Максим Козлов добавил, что само по себе освящение является молитвой с окроплением святой водой. Поэтому можно освящать все, что можно использовать во благо.

Перед наступлением Пасхи весной этого года богослов Стефан Домусчи попросил верующих не приносить в церкви сало, мясо и окорока. Причем рекомендация не была связана с тем, что это может кого-то оскорбить. По мнению священника, не стоит приносить в храм эти продукты, чтобы никого не расстроить.