Суд США обязал Болдуина предоставить свой телефон следствию

Правоохранители в США получили право потребовать телефон актера Алека Болдуина для проведения следственных действий по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Об этом сообщило издание Deadline.

Авторы статьи привели информацию о том, что Болдуин и раньше общался со следственными органами, но его адвокаты настояли на том, чтобы полицейские не изымали его телефон без необходимого для этого судебного разрешения. Местный суд удовлетворил запрос полицейских на выдачу ордера.

Полиция предположила, что в телефоне Болдуина потенциально может быть информация, которая поможет в расследовании смерти оператора Галины Хатчинс.

Газета The New York Post писала, что Болдуин переписывался с изъятого мобильного телефона на тему съемок. Например, он отправил несколько сообщений Ханне Рид, которая отвечала за оружие. Журналисты сообщили, что он спрашивал Рид о разных типах оружия и просил выдать ему более крупный вариант.

Ранее Алек Болдуин давал показания правоохранителям о том, что не нажимал на курок пистолета. Выстрел, в результате которого умерла оператор Галина Хатчинс, произошел 21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина».