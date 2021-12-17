Болдуин перед гибелью оператора попросил «пистолет побольше»

Перед съемками эпизода вестерна, когда погибла оператор фильма и был ранен режиссер, актер Алек Болдуин попросил оружейницу картины принести ему «пистолет побольше». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные допроса актера.

В ходе допроса Болдуин рассказал следователям о переписке с оружейницей Ханной Гутьеррес-Рид. Они обсуждали варианты оружия для съемок. Во время переписки оружейница демонстрировала актеры разные типы пистолетов.

«Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой», — говорится в ордере допроса актера.

Трагедия произошла 21 октяря в ходе съемок вестерна «Раст». Съемочная группа репетировала эпизод, в ходе котрого исполнитель главной роли Алек Болдуин стрелял из пистолета. Внезапно оказалось, что пистолет был заряжен боевыми патронами. В результате смертельное ранение получила оператор фильма Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее Алек Болдуин сделал заявление о том, что съемки фильма будут продолжены.