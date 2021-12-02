Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета на съемках «Ржавчины»

Расследование смертельного инцидента на съемках американского вестерна «Ржавчина», где погибла оператор и был ранен режиссер, продолжается. Голливудский актер Алек Болдуин, в чьих руках в тот момент был пистолет, дал большое интервью телеканалу ABC. В нем он заявил, что не нажимал на курок пистолета в момент фатального выстрела.

«Нет, нет, нет. Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — сказал Болдуин. Изначально сообщалось, что автором выстрела был именно он, но подробностей следствие пока не обнародует.

В показанном фрагменте интервью Болдуин ничего не говорит о том, кто в таком случае мог нажать на курок и как был произведен выстрел. Возможно, он прольет свет на случившееся в полной версии беседы, которую покажут в эфире в четверг, 2 декабря.

Все случилось 21 октября на съемочной площадке американского фильма «Ржавчина». по имеющимся данным, именно Болдуин выстрелил из пистолета, который по непонятным пока причинам оказался заряжен. Пуля задела режиссера Джоэла Соуза, а оператор с украинскими корнями Галина Хатчинс получила смертельное ранение.