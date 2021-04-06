Суд снял с экс-президента Армении обвинения в свержении конституционного строя

С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сняли обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году. Это следует из решения суда общей юрисдикции Еревана.

Также обвинения сняты с экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, сообщил корреспондент ТАСС.

«Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления», — заявила судья Анна Данибекян.

В сентябре 2019 года Конституционный суд Армении признал 35-ю статью Уголовного кодекса противоречащей главному закону страны, по которой был арестован бывший президент Роберт Кочарян.

В 2018 году 26 июля Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Также бывшему президенту Армении инкриминировали получение взятки в особо крупном размере.