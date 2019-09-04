КС Армении назвал арест экс-президента Кочаряна антиконституционным

Конституционный суд Армении признал 35-ю статью Уголовного кодекса противоречащей главному закону страны. Именно по ней был арестован бывший президент Роберт Кочарян.

«Признать не соответствующей Конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса „Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование“ по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой», — приводит РИА «Новости» текст сообщения председателя КС Грайра Товмасяна.

Суд арестовал экс‐президента Армении Кочаряна Подробнее

По данным защиты Кочаряна, решение КС доказывает, что арест бывшего главы Армении нарушает его право на личную свободу. Это значит, что вопрос неприкосновенности не решен, следовательно, арест применять нельзя.

Ранее адвокаты Кочаряна подали иск в КС, оспаривающий конституционность ареста их подзащитного.

26 июля 2018 года Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Также экс-президенту Армении инкриминировали получение взятки.