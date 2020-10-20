Суд оправдал Жапарова по делу о захвате власти

Верховный суд Киргизии оправдал и. о. президента Садыра Жапарова по уголовному делу о попытке захвата власти. Речь идет о беспорядках 2012 года.

«Садыр Жапаров оправдан коллегией судей за отсутствием состава преступления», — заявил представитель пресс-службы суда РИА «Новости».

Аналогичное решение принято в отношении главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

На центральной площади Бишкека в 2012 году прошел митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор. В итоге волнения переросли в попытку штурма парламента. Начались столкновения между протестующими и с силовиками. Одними из организаторов митинга были Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Их обвинили в попытке захватить власть.

Садыра Жапарова освободили в начале октября после акций протеста. С 5 на 6 октября митингующие заняли Белый дом в Бишкеке и договорились об освобождении осужденного на 11 лет экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего депутата Жапарова.

В ходе протестов в отставку ушли премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. Жапаров стал исполняющим обязанности главы государства.

Он сделал несколько новых назначений. Так, политик подписал указ о том, том что председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики становится Камчыбек Ташиев. ОБ этом написал «МК».

ЦИК Киргизии сообщил о том, что президентские выборы должны пройти в стране, скорее всего, 17 января 2021-го. Точную дату назначит парламент.